Hombre murió dentro de reconocido gimnasio: lo encontraron en el baño al día siguiente

Cada vez es más común ver a personas interesadas en asistir al gimnasio para tomar hábit0s más saludables y prevenir algunas enfermedades a través de la actividad física cotidiana.

Sin embargo, en los últimos días se ha viralizado el caso de un hombre de 54 años que murió al interior de un reconocido gimnasio al que asistía regularmente. Lo que más ha indignado de este deceso, es que el hombre murió en la noche tras asistir a una clase grupal, y el cuerpo fue encontrado solo hasta el día siguiente en el área de los baños.

El increíble caso

David Zamudio, de 54 años, habría muerto en las instalaciones del reconocido gimnasio, sobre las 8 de la noche del pasado 13 de febrero. Según relató la hija del fallecido, Pamela Zamudio, su padre le dijo a las 5 de la tarde que asistiría a una clase grupal a las 7 de la noche.

"El gimnasio se supone que lo cierran a las 11 y bueno nosotros todo ese tiempo no supimos nada de él obviamente nos empezamos a preocupar a hablarle su teléfono sonaba y lo que hicimos fue acudir al gimnasio a las 11:15 más o menos", dijo la joven.

No obstante, al llegar al sitio y preguntar si sabían del paradero de su padre, dado que el automóvil seguía parqueado en el centro comercial donde queda el gym, no encontraron la ayuda que esperaban.

Pamela pidió al personal que aún se encontraba en el sitio ver las cámaras de seguridad para revisar si su padre aún se encontraba en el interior, pero le dijeron que no.

"En ese momento pedimos ver cámaras, les dijimos que checaran si había alguien adentro del gimnasio y pues dijeron que no, antes de cerrar suelen dar una vuelta para asegurarse que no haya nadie y que efectivamente no había nadie, nos dicen que hasta el otro día poníamos presentarnos cuando abrieran para ver cámaras y llegamos como a las 6 de la mañana maso menos obviamente a pedir que nos dieran acceso a las cámaras, nos dicen que tenían que llegar monitoristas que teníamos que pagar pues lo pagamos, queremos saber por dónde buscar a mi papá saber si entró", relató Pamela.

Los trabajadores cerraron el local y la preocupación permaneció en la familia que tuvo que esperar hasta el día siguiente para recorrer ellos mismos el gimnasio y ver si había rastro de su padre.

Cuando entraron, vieron el cadaver de su padre en los baños, es decir que pasó toda la noche en ese lugar sin que nadie hiciera nada. "No sé cuántas horas estuvo ahí mi papá, su clase terminaba a las 8".

Zamudio, que estaba próximo a cumplir 55 años, fue hallado sentado en uno de los retretes del área de baños del gimnasio. De acuerdo con fotografías filtradas a la prensa local por la policía, el hombre presentaba el brazo izquierdo enegrecido.

El gimnasio Sports City, de Coyoacán, México, aseguró en un comunicado que “brindará directamente a las autoridades la información que sea requerida”.