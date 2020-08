Hombre murió en Carrefour y el almacén ocultó el cadáver y siguió atendiendo

El increíble caso ocurrió en Brasil cuando un hombre falleció en un supermercado del grupo francés Carrefour, pero la tienda mantuvo sus puertas abiertas después de que alguien cubriera el cadáver con cajas y sombrillas.

La denuncia fue hecha por varios usuarios a través de las redes sociales, por lo que la empresa reconoció el suceso en un comunicado y pidió disculpas por la actuación.

Gente... É um absurdo. Um funcionário do Carrefour teve um infarto. Ao invés de fechar, cobriram o corpo com Guarda Sol e tapumes e o mercado continuou funcionando normalmente até as autoridades chegarem... pic.twitter.com/B1viUDxJEc