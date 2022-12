Hombre que fue al 'infierno' tras sufrir 'ataque al corazón', narró su aterradora experiencia

El norteamericano Gerald Johnson oriundo de Michigan, describió como un aterrador viaje al 'infierno' le cambió la vida para siempre. Johnson afirmó a través de un video en su cuenta de TikTok, que fue enviado al inframundo en febrero de 2016 luego de sufrir lo que inicialmente pensó que era un ataque al corazón.

"Absolutamente, vi el infierno real. Yo estaba allí. Y no le desearía eso ni a mi peor enemigo, no me importa lo que esa persona me haya hecho", indicó Gerald en la introducción de la grabación.

El ahora pastor de Michigan, posteriormente describió el momento en que viajó al centro de la Tierra, donde asegura que se encuentra el infierno.

"Pensé que me estaba dando un infarto. Mi espíritu dejó mi cuerpo físico y pensé que iba hacia arriba, porque pensé que había hecho tanto bien en esta vida y ayudado a tanta gente (...) pero en lugar de subir, bajé. Fui literalmente al centro de la Tierra. Las cosas que vi fueron literalmente indescriptibles y me emociona cada vez que hablo de ello", explicó Johnson.

El hombre que lleva 7 años como pastor luego describió algunas de las cosas que presenció cuando estuvo en el infierno, incluido un hombre "a cuatro patas como un perro" que fue quemado de arriba a abajo y con una cadena alrededor del cuello.

"Era un demonio sosteniendo la cadena. Sabía que este demonio fue enviado a la vida de este hombre para atormentarlo desde su infancia hasta el momento de su muerte", manifestó.

En su narración Gerald detalla cómo escuchó la música y aseguró que la letra era igual a la que escuchamos en la Tierra, haciendo referencia a "Umbrella" de Rihanna y "Don't Worry Be Happy" de Bobby McFerrin.

Pero al mismo tiempo, resaltó que en lugar de las estrellas del pop que encabezan las listas de éxitos cantando las letras, era un grupo inquietante de demonios que llevaban las melodías.

"Cada letra de cada canción está ahí para atormentarte por el hecho de que no adoraste a Dios a través de la música mientras estabas en la Tierra", dijo.