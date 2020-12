Hombre que recorría las calles desnudo, se ‘autoarrestó’ por error

El sujeto –al parecer en medio de los tragos– recorrió las calles y fue perseguido por la Policía local hasta que que él se arrestó a sí mismo.

Todo ocurrió el pasado 21 de diciembre cuando el hombre fue visto mientras se subía en una patrulla de las autoridades, en Gold Coast, en el estado australiano de Queensland.

A naked man has arrested himself after a bizarre pursuit on the Gold Coast. Stunned tourists filmed as the man, wearing nothing but a motorcycle helmet, was pursued by police along the tram tracks in Surfers Paradise. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/q2pQpfkk0W