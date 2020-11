Hombre soborna al técnico que le iba a arreglar el celular para evitar pelea de pareja

Finalmente el técnico reparó el teléfono, la mujer se marchó y Mani pensó que sería un capítulo cerrado; pero en un tercer video, subido días después, se aprecia que el tema no terminó allí.

Pues sin saber qué fue lo que descubrió la clienta, días después volvió al local el hombre enfurecido y agresivo contra el trabajador.

En las imágenes se observa que el sujeto le reclama a Mani por haber reparado el celular pese a haberle dejado dinero. "¡Te di dinero!", expresa el ofendido hombre a lo que el trabajador responde: "Lo sé, pero no podía hacer eso, tío".

La situación se salió de control cuando el sujeto comienza a romper el local y arrojarle a Mani algunas cosas. Hasta el lugar tuvo que hacer presencia la Policía.

Reply to @garciaaz0111 you guys should see what he did to the store!! This is pt4 and will post pt3 of the wife soon ##crazybf ##cheater ##foryou ##fyp