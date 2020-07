Huracán Hanna se degrada a tormenta tropical tras haber tocado tierra en Texas

Hanna, el primer huracán de 2020 sobre la costa del Atlántico, se degradó el domingo a tormenta tropical a su paso por Texas, provocando fuertes lluvias y amenaza de inundaciones en ese estado del sur de Estados Unidos, ya duramente golpeado por la pandemia de la COVID-19.

Pese a que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) degradó su categoría, Hanna ha mantenido vientos de 115 km/h. Golpeó la isla del Padre el sábado a las 17:00 y avanzó como huracán categoría uno con vientos de hasta 145 km/h, dijo el NHC.

"Se espera que Hanna produzca fuertes lluvias en partes del sur de Texas y en el noreste de México. Estas lluvias podrían ser amenazantes para la vida por inundaciones repentinas" y el desborde de ríos, dijeron temprano meteorólogos.

Lea además: Venezuela aumenta la alerta por paso de la tormenta tropical Gonzalo

Pero los meteorólogos advirtieron contra una "marejada ciclónica que podría amenazar la vida" con olas de unos 1,8 metros en algunas áreas, mientras se espera que Hanna cause 450 mm de lluvias hasta el lunes en Texas y México.

Mientras Hanna azota por el Atlántico, el huracán Douglas se cernía frente a Hawaii en el Pacífico, debilitado a categoría uno con vientos de 145 km/h.

Tras pasar cerca de las principales islas, el NHC dijo que el domingo y lunes se movería por este estado del Pacífico provocando fuertes vientos, olas altas y lluvias de hasta 250 mm.

"Mi administración está vigilando de cerca al huracán Douglas frente a Hawai y al huracán Hanna, que ahora ha tocado tierra en Texas", escribió el presidente Donald Trump. "Seguimos coordinando estrechamente con ambos estados, escuchando a sus oficiales de atención de emergencias para proteger a sus familias y propiedades".

My Administration is closely monitoring Hurricane Douglas off Hawaii & Hurricane Hanna, which has now made landfall in Texas. We continue to coordinate closely with both states — listen to your emergency management officials @Hawaii_EMA & @TDEM to protect your family & property! https://t.co/tFxHLSqcBE