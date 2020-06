Iberdrola, ¿con ganas de dejar de invertir en México?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que la energética Iberdrola tiene la voluntad de continuar invirtiendo en México pese a la polémica surgida por la suspensión de una futura planta tras desacuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno", informó el presidente en su conferencia matutina.

Desde el Estado de México, donde se encuentra de visita, el presidente, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que todavía "no hay ninguna información oficial" al respecto de la suspensión de la planta en Tuxpan, en el oriental estado de Veracruz, y lo atribuyó a una "nota periodística".

A continuación, explicó que turnó la carta de Iberdrola a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

"Pero no hay ninguna notificación en este sentido (sobre la cancelación). Me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos que son públicas habían tomado la decisión de cancelar una inversión, una obra, pero no es eso lo que me expresan", remarcó.