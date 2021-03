Incendio deja 15 muertos y más de 500 heridos en un campamento rohinyá

El masivo incendio en uno de los principales campamentos rohinyá en Bangladesh dejó al menos 15 muertos y 560 heridos, además de una amplia zona arrasada por las llamas que ha empujado fuera de sus hogares a unas 45.000 personas.



"Hasta ahora podemos confirmar la trágica muerte de 15 personas y alrededor de 560 heridos, además aún hay 400 desaparecidos", explicó la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Bangladesh, Louise Donovan.

La fuente indicó que el devastador incendio en un campamento del área de Balukhali, en el distrito sureño de Cox's Bazar, destruyó también más de 10.000 refugios y ha desplazado a 45.000 personas.

ACNUR aseguró que el incendio ha afectado a albergues, centros de salud, puntos de distribución y otras instalaciones fundamentales para los congestionados campos de refugiados.



Se trata de lugares vulnerables al fuego por la deficiencia de las instalaciones, su masificación, y las frágiles chozas de madera, bambú y plástico que cubren el área.

El fuego comenzó el lunes en la tarde y no pudo ser extinguido hasta esta madrugada, dijo el jefe de los servicios de bomberos locales, Shahadat Hossain.



"Llegamos en una hora al lugar desde Cox's Bazar, y para cuando llegamos el incendio ya se había extendido a una gran superficie. Se estaba propagando rápidamente a causa del viento, que soplaba en dirección este", dijo.



Los bomberos continuaban esta tarde trabajando para evitar que el fuego se reavive, añadió Hossain. Por el momento no está claro cómo comenzó el fuego, y no se descarta que haya podido ser provocado.



A mediados del pasado enero, un incendio dejó a unos 3.500 rohinyás sin hogar después de que las llamas redujeron a cenizas más de medio millar de chozas, y pocos días después Unicef denunció el incendio premeditado de cuatro centros educativos para rohinyás.



Estos incidentes palidecen sin embargo ante la envergadura del ocurrido ayer. "Lo que ha pasado es algo que nunca habíamos visto en un campo de refugiados, ha sido masivo", constató Boris Cheshirkov, portavoz de ACNUR, durante una rueda de prensa hoy en Ginebra.

Además continúa la polémica en Bangladesh por el intento de las autoridades del país de reubicar a unos 100.000 rohinyás en la remota isla de Bhasan Char, con el objetivo así de descongestionar los campamentos, un proceso que comenzó el pasado diciembre con el envío de los primeros 3.500 refugiados y que ya alcanzan los 12.400.



Unos 738.000 rohinyás llegaron a los campamentos del sureste de Bangladesh tras el estallido en agosto de 2017 de una campaña de persecución y violencia por parte del ejército de la vecina Birmania, que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio, algo que investigan las cortes internacionales.