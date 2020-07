Increíbles imágenes: Telescopio capta una "mariposa espacial"

Un telescopio del Obsevatorio Austral Europeo (ESO) captó imágenes nítidas de una llamada "mariposa espacial", una burbuja de gas conocida como NGC 2899.

Según ESO, se trata de la primera vez que se obtienen imágenes con tanto detalle de ese objeto que tiene la forma de una mariposa azul rodeada de un especia de aura rosa.

Las franjas de gas de la mariposa se extienden hasta un máximo de dos años luz desde su centro, brillando intensamente frente a las estrellas de la Vía Láctea a medida que el gas alcanza temperaturas superiores a diez mil grados.

