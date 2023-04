Indignación por insulto gordofóbico en reconocido restaurante: esta es la historia

“Nunca me había sentido tan discriminada como hoy, ¡la verdad es que no sé si hablan de mi amiga o de mí! Pero, aun así, ¡se pasan!, no sabía que en ese lugar existía gente gordofóbica", señaló la mujer.

Además, afirmó que se arrepintió de haber dado propina al establecimiento. “Hablan de los clientes y se refieren a ellos como ‘gente pioja’ por no dejar propina, aunque no es obligatoria por ley, según tengo entendido. En fin”, escribió.

“Creo yo que ningún ser humano se merece ser etiquetado por su físico, condición, u orientación sexual siempre lo he dicho”, recalcó.

Por el momento, el bar no se ha pronunciado frente al hecho que denunció la mujer en las redes sociales.