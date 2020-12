Indignación por nuevos indultos de Donald Trump a partidarios políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó nuevos indultos a sus aliados, incluidos el padre de su yerno Jared Kushner y dos personas involucradas en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 que lo llevaron al poder.

Estos nuevos indultos se sumaron a una larga lista que concedió en sus últimos días en el cargo y provocaron nuevas reacciones de indignación.

Entre los indultados se encuentran Charles Kushner, quien se declaró culpable de cargos que incluyen evasión de impuestos y manipulación de testigos en 2004, así como el exdirector de campaña de Trump Paul Manafort y el asesor presidencial Roger Stone.

Los tres hombres se encontraban entre las 26 personas indultadas y tres a quienes Trump les conmutó la totalidad o parte de sus condenas.

Estos indultos se producen solo un día después de que Trump perdonara a otras 15 personas y conmutara las condenas a cinco, incluidos congresistas republicanos corruptos y guardias de seguridad condenados por matar a 14 civiles en una masacre en Bagdad en 2007.

El indulto a Manafort, quien estuvo en el centro de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de hace cuatro años, provocó protestas por el intento de Trump de borrar un caso que siempre ha descrito como una "caza de brujas".

El congresista demócrata Adam Schiff, que encabeza el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo en un tuit que "durante la investigación de Mueller, el abogado de Trump presentó un indulto a Manafort. Manafort retiró su cooperación con los fiscales, mintió, fue condenado y luego Trump lo elogió". "El perdón de Trump ahora completa el esquema de corrupción", agregó.

El propio Manafort escribió en Twitter refiriéndose al mandatario: "Usted hizo realidad aquella consigna de 'Make America Great Again' (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo). Dios los bendiga a usted y a su familia. Les deseo una Feliz Navidad y felicidades en los próximos años".

