Indignante: pareja de influencers vendió a su bebé para comprar un Iphone 14 y hacer contenido

Un indignante caso que le dio la vuelta al mundo tiene impactados a los habitantes de la India, luego de que se conociera la historia de Sathi y Jaydev, una pareja joven que soñaban con convertirse en influencer, pero que encontraron un gran problema, no tenían un buen celular para realizar los videos que ellos querían.

Hasta ese momento todo parecía normal, pero lo que más llamó la atención es que ellos tomaron la decisión de vender a su bebé, para poder comprar un teléfono de alta gama y de esta manera poder hacer el contenido en redes sociales que soñaban ejecutar.

Ante esto, esta pareja decidió que lo primero que debían hacer para tener un gran proyecto, era la compra de un IPhone 14, que es uno de los teléfonos más avanzados en cuanto a tecnología se refiere.

No obstante, estos jóvenes, como muchos más en este país, enfrentan condiciones de vida que no son muy favorables, por lo que sus necesidades básicas no les permitía comprar un celular de estas características, teniendo en cuenta que su precio es bastante alto.

Ante esto, la pareja le pareció muy buena idea vender su bebé y de esta manera obtener el dinero para poder comprar el celular, según la información que reveló la revista Apple Insider.

Ante esto, una mujer llamada Priyanka Ghosh, le pareció atractiva la oferta y les pagó el dinero que estaban pidiendo por el menor. Finalmente, lograron concretar el negocio y esta pareja retornó a su hogar como si nada y con el objetivo de que compraron el último IPhone.

Pero los vecinos detallaron que con el pasar de los días, no veían al menor por ningún lado, por lo que comenzaron a pensar cosas muy aterradoras. Ante esto, estos jóvenes comenzaron a grabar videos y a cumplir su sueño, pero los vecinos siguieron inquietando tanto, que presionaron a la mujer a que confesara lo que había pasado y allí ella dijo que vendieron a su hijo.

Posteriormente, Sathi fue arrestada al igual que la mujer que compró a la pequeña. Entre tanto, una vez se conoció su captura, el padre del menor emprendió la huida y las autoridades ya han desplegado operativos para dar con su paradero.

Lo que más ha llamado la atención es que este caso, puede ser más grave de lo que parece, ya que se conoció que este hombre en varias ocasiones intentó vender a su hija mayor, que tiene tan solo siete años de edad.

La prensa de este país asegura que la venda de los niños para subsanar las críticas condiciones económicas es algo que se suelen hacer en las familias de este país ubicado en el continente asiático, pero que nunca se había visto que una pareja cambiara a un menor por dinero para adquirir un teléfono celular de alta gama.