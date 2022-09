Influenciadora podría ir a la cárcel por al menos 6 años luego de usar Instagram en Rusia

La influenciadora Veronika Loginova, de 18 años, dedicada a un blog de moda podría ser encarcelada por al menos 6 años luego de usar la red social de Instagram en Rusia.

Así lo dio a conocer la joven, tras publicar varias cartas que supuestamente ha recibido en Instagram por parte de la Fiscalía Interdistrital de Kuntsevo de Moscú (Rusia), así como una larga advertencia a sus 556 mil seguidores sobre las violaciones de la ley.

En los mensajes, se le acusa a la adolescente de tomar "acciones para atraer usuarios a las redes sociales Facebook e Instagram" y se cree que es el primer caso en ser procesado desde las prohibiciones de las plataformas de redes sociales en marzo.

Una de las misivas indica que Loginova había estado en "participación en las actividades de una organización extremista", lo que conlleva una pena de hasta 6 años de cárcel.

Según la joven, envió un mensaje en Instagram para describir cómo estaba en París cuando dos policías llegaron a la casa de su familia el pasado 17 de agosto. La influenciadora manifestó que recibió una llamada de su madre en la que le decía "la Policía vino a nuestra casa y te están buscando". Esto, antes de que le dieran los documentos para su arresto.

"Ahora me enfrento a una sentencia de cárcel de al menos 6 años por mantener Instagram. Buenos días, despertaste en Rusia. Y no es costumbre hablar de eso, pero lo diré. ¿Hablas en serio? ¿Yo? ¿Una chica de 18 años que es bloguera de moda? ¿Empresaria, creadora de una marca de ropa que paga impuestos a su propio país? ¿Una persona que publica sobre apoyo a la salud mental y nunca tocó una agenda política en su blog? Sí, solo así. vives, tomas hermosas fotos, construyes un negocio, ayudas a la gente, no tocas a nadie. Pero vives en Rusia, y entre un millón de blogueros acuden a ti", indicó la influenciadora.

