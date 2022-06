Insólito: Niña que habría nacido por una violación, fue entregada al abusador por orden de un juez

El hecho se registró en Estados Unidos, donde la justicia ordenó que la mujer que tuvo una niña producto de una violación se la entregara a quien la atacó y además debía seguir respondiendo por la manutención del infante.

Este caso de abuso sexual sucedió cuando Crysta Abelseth departía en una fiesta, pero fue violada por John Barnes, quien en principio le ofreció llevarla a su casa en Lusiana (Nueva York) pero desvió el camino y se la llevo para su inmueble.

La víctima confesó que el sujeto la llevó a la casa de él y en el sofá de su sala se aprovechó de ella.

Luego de ese trágico episodio, la afectada no quiso confesar la verdad y dijo estar embarazada de su novio, “todos asumieron que [el embarazo] era de un novio, y les dejé creer eso”, explicó Crysta a a un medio de ese país.

Pero el calvario de Abelseth no terminó ahí, pasaron 5 años y apareció el individuo que cometió el abuso cuando se enteró que la niña podría ser de él, para responder si era el caso, pero esto no tenía sentido, según ella por la forma en la que concibió a su primogénita.

La fémina confesó que gracias a una prueba de ADN se conoció que la infante si era hija de este hombre. “Cuando mi hija tenía 5 años, se enteró de ella, y una vez que se enteró, buscó la custodia y quería quitármela”, confesó la estadounidense.

En este sentido, la afectada dijo que la ley en su país había admitido que los dos iban a pagar el 50 % de los gastos de la menor de edad, lo cual para ella no era justo que se admitiera que un violador era el padre de su hija, pero el error que ella cometió fue no denunciarlo.

Por eso, corrió a hacerlo, pero lo que ella no sabía es que el proceso debía hacerlo antes de cumplir la mayoría de edad: “fui a un consejero de trauma y me dijo: “No, tienes 30 años después de cumplir 18”.

Lo más trágico del tema es que, aunque ella luchó por tener la custodia completa de su hija, la perdió del todo, ya que el ente acusador no tomó cartas en el asunto en cuanto ella era víctima de violación, pero sí por unas acusaciones que se hallaron en su celular.

Pero lo más intrigante del tema, es que al parecer y según Crysta quien ahora tiene más de 30 años indica que su verdugo la amenazó diciéndole que él sí tenía contactos eficientes en el sistema judicial.

Los abogados que han atendido el caso manifiestan que por todos los medios es lamentable que, la afectada por el abuso sexual tenga que dejar en manos de un hombre que tiene estás convicciones con las mujeres y que no se haya tenido en cuenta su denuncia, pero si la de un hombre con dudosa reputación; todo por no actuar a tiempo.

Un abogado indicó que, "obligada a pagar la pensión alimenticia y los honorarios legales de su violador y renunciar a la custodia del niño que es producto de la violación. No tiene sentido.”

Lo que no se sabes es hasta donde la hoy adolescente, producto de una violación pueda tomar decisión ante este hecho.