Inundaciones y cortes eléctricos deja huracán Laura en su ingreso a Luisiana, EE.UU.

El ojo del potente huracán Laura, de categoría 4, tocó tierra sobre la 1 a.m., hora local, de este jueves en la costa de Luisiana (EE.UU.) con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Los pronósticos indican que una vez entre de llenos en la zona de Texas y Lousiana se generarán inundaciones "catastróficas" que podrían alcanzar los 7 metros.

Laura tocó tierra cerca de la localidad de Cameron, 45 kilómetros al sursuroeste de Lake Charles y avanzaba en dirección norte a una velocidad de 24 kilómetros por hora, en ese trayecto dejó sin suministro de energia a toda la zona.

Debido a la situación, las autoridades ordenaron la evacuación de Lake Charles, donde viven unas 200.000 personas.

"Laura está avanzando sobre tierra en el suroeste de Luisiana. ¡PÓNGANSE A CUBIERTO AHORA! Considere estos vientos extremos inminentes como si se acercara un tornado y vaya de inmediato al sitio seguro en su refugio. ¡Actúe ahora para proteger su vida!", alertó el NHC en su último boletín.

El director del centro, Ken Graham, se dirigió en un vídeo a los residentes de la zona: "Es demasiado peligroso estar ahí afuera, espero que no estén allí, espero que hayan evacuado".

The eyewall of #Laura is moving onshore over southwestern LA. TAKE COVER NOW! Treat these imminent extreme winds as if a tornado was approaching. Move immediately to a safe room in your shelter. Take action now to protect your life!



Check media, NOAA Weather Radio for the latest pic.twitter.com/Zv1LAkMknY