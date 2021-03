Investigadoras ONU ven evidencias de que el Gobierno ruso envenenó a Navalni

Expertas de la ONU que investigaron durante cuatro meses el envenenamiento al líder opositor ruso Alexei Navalni indicaron que las evidencias apuntan a una "probable implicación" de oficiales del Gobierno ruso, presumiblemente de alto nivel, en ese suceso, ocurrido en agosto del año pasado.

En una carta oficial enviada a las autoridades rusas en diciembre, cuyos detalles se conocieron hoy al cumplirse los dos meses de cláusula de confidencialidad, las dos investigadoras (las relatoras de la ONU Agnès Callamard e Irene Khan) indicaron que el veneno utilizado, Novichok, es una de esas evidencias.

"Los conocimientos necesarios para manejarlo y desarrollar nuevas modalidades de Novichok como la hallada en las muestras tomadas a Navalni sólo pueden encontrarse en actores estatales", destacaron las relatoras en su misiva.

Las evidencias se revelan una semana después de que el opositor Alexéi Navalni fue trasladado a una colonia penitenciaria, en la que debe purgar una pena de dos años y medio de detención.

Una portavoz del servicio de cárceles rusas FSIN explicó que no podía dar detalles sobre el lugar de detención de Alexéi Navalni porque no tenía derecho a revelar datos personales sobre los detenidos. Por su parte, el abogado del opositor, Vadim Kobzev, indicó que no estaba al tanto de la ubicación de su cliente.