Irán no es peligro para Colombia por ser aliado de Venezuela: Embajador iraní

En entrevista con RCN Radio, el embajador de Irán en Colombia, Mohamad Ali Ziae, aseguró que su país no representa ningún peligro para Colombia, ni para América Latina, por ser aliado de Venezuela, como lo quieren hacer ver los Estados Unidos, aunque advirtió que la República islámica no acepta ninguna intervención militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Para nosotros Nicolás Maduro es el gobierno oficial del país y los países que no aceptan a Maduro, como gobierno oficial, no es válido para nosotros. El Gobierno venezolano, como todos, tiene problemas y personas que no les gusta, eso es normal”, señaló el diplomático.

Lea además: Irán inicia el proceso para enriquecer uranio a 20 %

Mohamad Ali Ziae recalcó que Irán no acepta dictados de países enemigos, pues “el problema más grande es que Estados Unidos piensa que todo lo que dicen es correcto y todo mundo les debe obedecer “.

“Estados Unidos intenta decir que Irán y Venezuela tienen una relación militar y eso es peligroso para Colombia y otros países, y esas mentiras son fobia, una manera para que la gente tenga miedo de Irán. Nuestra relación con Venezuela no es contra ningún país”, enfatizó el embajador.

El diplomático indicó que la relación con Venezuela es normal, no tan grande como se piensa, mientras el intercambio económico es mucho menos que con Brasil y Argentina, pero aclaró que para afrontar las sanciones que Estados Unidos tiene contra Teherán y Caracas, existe una cooperación entre los dos países.

En cuanto a las relaciones con Colombia, el embajador de Irán dijo que lo consideran un país muy importante en América Latina y específicamente América del Sur, pero insistió que para fortalecer esa relación se necesita un ambiente sano.

“Por ahora la relación económica no es mucha pero en la parte industrial, energética, tecnológica y cultural podemos tener buenas conexiones. Tenemos productos como arroz y carne, una de nuestras tareas es importar esos productos de Colombia, pero una de las razones que no permite ese proceso son las sanciones de Estados Unidos porque las empresas colombianas no pueden exportar. No podemos hacer nada, entonces las sanciones no son solamente contra nosotros sino también contra Colombia, porque pierde muchos beneficios de exportar esos productos hacia Irán”, reiteró Mohamad Ali Ziae.

De otro lado, el diplomático señaló a RCN Radio que después de varias investigaciones Irán ya tiene lista su propia vacuna contra la covid 19.

“Nuestro enfoque es nuestra independencia y ya contamos con la vacuna nacional, en septiembre comenzamos las pruebas con animales y hace unos días las pruebas humanas. Por ahora la pandemia en el país está bajo control, tenemos un millón 100 mil contagios y 52.000 muertos”.

El diplomático Iraní señaló que su país no tiene ningún reparo de facilitar la vacuna si Colombia la pidiera, pero dijo que eso depende muchas cosas, como terminar las pruebas en Irán, y ver cuando puede entrar al mercado.

“Nosotros tenemos 60 años de hacer vacunas a Venezuela, exportamos pruebas de Covid que están funcionando, obviamente cada país nos pide y nosotros con muchísimo gusto les damos”, indicó Ziae.

Aniversario

Al cumplirse el pasado 3 de enero el primer año del asesinato del general Quassem Soleimani, comandante de las Fuerzas Armadas de Irán, quien fue bombardeado cuando se desplazaba en un automóvil en el Aeropuerto de Bagdad, Irak, el embajador iraní en Bogotá afirmó que el gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump, son los directos responsables de su muerte con el apoyo de Israel.

“Claramente el gobierno de Estados Unidos y el señor Trump directamente son los responsables por el asesinato del general Soleimani y estamos siguiendo el proceso para llegar al punto, uno de los aliados en la región es Israel que no quieren la paz”, acotó el embajador Mohamad Ali Ziae.

Subrayó que Soleimani fue asesinado porque fue quien combatió y acabó con grupo terroristas apoyados por Norteamérica que tenían presencia en Irak y Siria.

Lea también: Más de 10 años de saga judicial en torno a Julian Assange y WikiLeaks

“Uno de los objetivos del gobierno de Irán es ayudar a Irak y Siria y esa era la tarea principal del general Solemani”, recalcó el diplomático.

En cuanto a la mejora de las relaciones entre Irán y los Estados Unidos en el próximo gobierno de Joe Biden, el embajador iraní en Bogotá dijo que la República islámica de Irán ya tiene 40 años y en este tiempo han lidiado con demócratas y republicanos.

“Nosotros queremos ser independientes, sin ninguna interferencia extranjera. En estos 40 años ya tenemos gran desconfianza con Estados Unidos, ellos en el 2018 impusieron las sanciones, no tenemos mucha confianza, ni esperanza de un cambio de actitud de ellos, nosotros siempre estamos listos para el proceso pero la primera cosa que ellos deben hacer es eliminar la sanciones. Si quitan la sanciones demostrarían que quieren un cambio, por ahora no tenemos algo especial sobre Joe Biden, estamos esperando a ver qué va hacer”, concluyó el embajador Mohamad Ali Ziae.