Irlanda sugiere suspender vacuna de AstraZeneca tras casos de coágulos sanguíneos

Las autoridades sanitarias de Irlanda recomendaron la suspensión temporal a partir de este domingo de la aplicación de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca en ese país como medida de "precaución", tras detectarse nuevos casos de coágulos sanguíneos en personas que han recibido esas dosis.



La recomendación dada por la Comisión nacional de asesoramiento de inmunización (NIAC) en Irlanda se basa en nuevos datos "proporcionados por la Agencia del Medicamento Noruega ayer por la tarde y tras mantener conversaciones con el Organismo regulador de productos sanitarios (HPRA)".

En un comunicado difundido hoy, el responsable médico adjunto de Irlanda, Ronan Glynn, explicó que la NIAC recibió más información de un "informe de la Agencia de Medicamentos de Noruega (informando) de cuatro nuevos incidentes de coágulos de sangre graves en adultos tras ser inoculados con la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca".



Glynn aclaró que "no se ha concluido que haya ningún vínculo entre la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca y estos casos".



"No obstante, actuando en base a un principio de precaución, y a la espera de recibir más información, la NIAC ha recomendado el aplazamiento temporal de la vacuna de AstraZeneca en el programa de vacunación de Irlanda", agregó responsable.

La comisión encargada de vacunación en Irlanda recomienda esta medida, que ya está en vigor en varios países, en nombre del "principio de precaución", anunció el jefe médico Ronan Glynn.

AstraZeneca aseguró el viernes que su vacuna no genera "ningún riesgo agravado" de coágulos sanguíneos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó también el viernes que "no hay razón para no utilizar" esta vacuna, y que no se ha establecido hasta ahora una relación de causa a efecto entre su aplicación y la formación de coágulos sanguíneos.