Israel declara como "persona non grata" a Lula por comparar la situación en Gaza con el Holocausto

Israel declaró este lunes "persona non grata" al presidente de Brasil, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, quien ayer calificó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio comparable al Holocausto.



"No perdonaremos ni olvidaremos: en mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, informé al Presidente Lula que es una personalidad non grata en Israel hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras", anunció hoy el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, tras reunirse con el embajador de Brasil en el país.



Katz convocó ayer al embajador brasileño en Israel, Frederico Meyer, después de que Lula da Silva acusara a Israel de emular a Adolf Hitler al cometer un "genocidio" en el enclave palestino, donde más de 29.000 gazatíes han muerto en 136 días de guerra.

"Esta mañana convoqué al embajador de Brasil en Israel en el Museo del Holocausto, el lugar que atestigua más que cualquier otra cosa lo que los nazis y Hitler hicieron a los judíos, incluidos miembros de mi familia", indicó Katz.



En vez de en el Ministerio de Exteriores de Israel en Jerusalén, la cita con el embajador fue en el Museo del Holocausto de la ciudad, donde Katz anunció después a los medios su decisión sobre Lula.



"La comparación que hace el presidente brasileño Lula entre la guerra justa de Israel contra Hamás y las acciones de Hitler y los nazis, que exterminaron a seis millones de judíos, es un grave ataque antisemita que profana la memoria de quienes perecieron en el Holocausto", aseveró Katz.



Israel declaró la guerra al grupo islamista Hamás después de que este cometiera un brutal ataque el suelo israelí que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, de los que 130 permanecen retenidos en el enclave.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró ayer Lula en una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, donde consideró que la confrontación "entre un ejército muy preparado y mujeres y niños" no había ocurrido antes en la historia, salvo "cuando Hitler decidió matar a los judíos".



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó las palabras de Lula de "vergonzosas y graves" y argumentó que buscan "trivializar el Holocausto" y "el derecho de Israel a defenderse".



"Comparar a Israel con el Holocausto nazi y con Hitler es cruzar una línea roja. Israel lucha por su defensa y por asegurar su futuro hasta la victoria total y lo hace respetando el derecho internacional", afirmó.



El presidente israelí, Isaac Herzog, también arremetió en X contra Lula, y pidió el apoyo de los líderes mundiales contra "tales acusaciones y la distorsión inmoral de la historia" que representa.

Por otro lado, Hamás emitió un comunicado agradeciendo a Lula por la comparación con el Holocausto. "Los acontecimientos en la Franja de Gaza son similares a lo que el líder nazi Hitler hizo a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial (...) Pedimos a la Corte Internacional de Justicia que tenga en cuenta lo que dijo el presidente brasileño", apuntó el grupo extremista.