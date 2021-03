Italia reanuda la vacunación con AstraZeneca tras el aval de la EMA

Italia reanudará a partir de este viernes la vacunación con AstraZeneca, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) avalara este jueves que no ve evidencias de que esta vacuna tenga relación directa con los casos de tromboembolismo detectados.



El primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguró hoy que "el gobierno acoge con satisfacción la declaración de la EMA. La suministración de la vacuna AstraZeneca se reanudará a partir de mañana. La prioridad del gobierno sigue siendo realizar el mayor número de vacunaciones en el periodo de tiempo más breve posible".

La Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) confirmó este jueves que "las razones de la prohibición cautelar del uso de lotes de vacunas, emitida el 15 de marzo de 2021, ya no existen", tras escuchar al Ministro de Salud, la Dirección General de Prevención y el Consejo Superior de Salud.



A partir de mañana la campaña de vacunación se retomará en Italia de forma "completa", y cuando el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMA publique el aval a la vacuna de AstraZeneca, la AIFA revocará la prohibición de su uso.



Italia ha alcanzado ya las 7.204.358 dosis inoculadas contra el coronavirus, mientras que 2.225.652 personas han sido inmunizadas con las dos necesarias.



La directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, consideró que los expertos llegaron a una "clara conclusión científica" de que esta vacuna está "beneficiando y protegiendo" a los ciudadanos contra la covid-19 y "no está asociada con el crecimiento de casos" de tromboembolismo.

Italia sumó 24.935 nuevos casos de coronavirus y 423 fallecidos en las últimas 24 horas, en un día en el que el Gobierno italiano conmemoró el Día Nacional de las Víctimas del COVID-19 con un acto en Bérgamo, en la región septentrional de Lombardía, epicentro de la pandemia desde su inicio en 2020.

Los 24.935 casos notificados hoy suponen un aumento de 1.876 nuevos infectados respecto al día anterior, a pesar de que el número de pruebas realizadas fue menor: 353.737 pruebas frente a los 369.084 análisis del miércoles.