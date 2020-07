Ivanka Trump causa controversia al posar con lata de frijoles ¿está en problemas?

Ivanka Trump, asesora e hija del presidente de EE.UU., Donald Trump, agitó la polémica al promocionar la marca de alimentos de origen hispano Goya Foods, en medio del boicot lanzado por la comunidad latina en contra de la empresa después de que su consejero delegado, Robert Unanue, alabara el liderazgo del mandatario.

En una muestra de apoyo a la compañía, Ivanka publicó anoche en las redes sociales una foto suya con una lata de frijoles negros de la marca con el lema "Si es Goya, tiene que ser bueno", tanto en español como en inglés.

La hija del presidente estadounidense es muy activa en las redes sociales y cuenta con más de 9 millones de seguidores en Twitter y más de 6 millones en Instagram.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z