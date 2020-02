Jackie Chan no fue puesto en cuarentena por coronavirus

La emergencia por el brote del nuevo coronavirus (Covid-19) ha puesto a circular varias noticias o advertencias falsas. Y una de ellas es que el actor hongkonés Jackie Chan ha sido puesto en cuarentena junto a 59 policías.

Este rumor empezó a circular después de que se conocieron unos videos en los que, supuestamente, Chan aparecía reunido con Chris Tang Ping-keung (comisionado de Policía de Hong Kong), el superintendente John Tse Chun-chung y otras figuras públicas.

El video generó controversia, primero, porque algunos consideraron que el actor estaba apoyando a las autoridades pese a las denuncias sobre violencia contra los manifestantes, y segundo, por la advertencia sobre las reuniones de este tipo en medio de la emergencia por el coronavirus. Sin embargo, no se sabe de cuándo son los videos, por lo que no se puede afirmar que sean recientes.