Japón cree que China lanzó globos espías sobre su territorio en años recientes

El Gobierno japonés reveló que entre 2019 y 2021 detectó tres objetos voladores no identificados sobre su territorio, que sospecha que pudieron ser supuestos globos espía chinos como el derribado por Estados Unidos a principios de febrero.

"Como resultado de un análisis más detallado de objetos voladores con forma de globo que se confirmaron en el espacio aéreo de Japón (...), hemos llegado a la conclusión de que se presume firmemente que fueron globos de reconocimiento no tripulados operados por China", señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Es la primera vez que Japón se pronuncia sobre este asunto desde que EE. UU. derribara lo que calificó como un globo espía chino que hizo una incursión en espacio aéreo estadounidense este mes.

Los avistamientos, por parte de Japón de estos objetos, tuvieron lugar concretamente en noviembre de 2019, junio de 2020 y septiembre de 2021, según los detalles facilitados por el MinDefensa.



Japón ha pedido a China "que confirme los hechos relacionados con este asunto a través de canales diplomáticos" y le ha solicitado "encarecidamente" al país vecino "que tal situación no se repita en el futuro", según las mismas fuentes.



El ministerio nipón de Defensa no explicó por qué cree que dichos objetos voladores pertenecían a China. El anuncio se produce después de que las autoridades japonesas decidieran volver a analizar avistamientos pasados de objetos voladores no identificados sobre su territorio a raíz del derribo, por parte de Washington, del aparato chino este mes, que Pekín dijo que era un aparato de investigación centrado en meteorología.

Los objetos no identificados o ''globos espías'' han sido vistos en Estados Unidos, Canadá, Colombia, y Costa Rica, entre tanto, el país norteamericano afirmó que han sobrevolado en más de 40 países en los cinco continentes, en un plan directamente relacionado con el Ejército de China.