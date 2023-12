Javier Milei anuncia que no habrá más pauta para medios de comunicación

Después de anunciar varias medidas como la reducción de la cantidad de ministerios, la presencialidad de los funcionarios públicos y la revisión de contratos de varios trabajadores que fueron nombrados en los últimos días de gobierno del presidente saliente, Alberto Fernández, el presidente argentino Javier Milei, continúa haciendo profundas reformas en el aparato estatal.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que no se gastará más plata en medios de comunicación. "Queda suspendida la pauta a los medios de comunicación por un año", anunció en horas de la mañana.

Una de las principales promesas de campaña de Milei fue reducir el gasto público, a través de distintos caminos, con el fin de alcanzar el equilibrio fiscal e incluso, alcanzar un superávit fiscal.

Llegar a a esta meta, según Milei, generaría confianza en el Estado, y eso permitiría mayor inversión extranjera y un alivio de la alta deuda externa que tiene el país.

"Se va a cumplir a rajatabla, no va a haber excepciones. Una de las cosas que tenemos como Gobierno es que la ley se respete", apuntó Adorni, quien agregó, no obstante, que "la libertad de expresión no es negociable, en ningún ámbito, bajo ninguna circunstancia y en cualquier situación".

"Nos encaminamos hacia una hiperinflación, hay que evitarla", agregó Adorni, "Tuvimos una reducción del 50% de Ministerios, del 49% en secretarías y del 23% en subsecretarías". "El 'no hay plata' tiene que tener medidas concretas".

Uno de los anuncios más esperados será el que haga el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, con referencia al primer paquete de medidas económicas que tomará la administración de Milei.

"Los anuncios económicos van a ser después de las 17 horas y serán grabados. Todo lo que efectivamente se anuncie va a estar en línea con lo prometido en campaña y lo que estamos convencidos que hay que hacer", afirmó el vocero.