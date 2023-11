Javier Milei: "Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín"

"Los resultados de este modelo están a la vista de todos: de ser el país más rico del mundo hoy somos 130; la mitad de los argentinos son pobres y el 10 % es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial".

"En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios".

"Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entienda que ha llegado una nueva Argentina y que actúe en consecuencia. Que sea hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12 (diciembre)".

"Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien: la situación de Argentina es crítica; los cambios que nuestro país necesita son drásticos; no hay lugar para gradualismos, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas".