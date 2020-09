Jefe de despacho de Guaidó y dos parlamentarios liberados tras indultos de Maduro

Diputados de oposición afirmaron que el jefe de despacho de Juan Guaidó y dos parlamentarios, fueron liberados tras indultos del presidente, Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas comenzaron a excarcelar a los presos que fueron indultados horas antes por decreto presidencial de Nicolás Maduro, por el que 110 personas recibirán beneficios diversos, como libertad o sobreseimiento de proceso.

De los 50 reos que se encuentran en la lista de amnistiados, los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, que se encontraban presos en la sede de las Fuerzas Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron liberados esta misma noche.

Caro, cuyas razones por las que fue acusado no le fueron notificadas, y Prieto, acusado de financiamiento de terrorismo y promoción del odio, fueron detenidos en diciembre de 2019 y marzo de 2020 respectivamente.



Jefe de despacho de Juan Guaidó, en libertad



Minutos después, quedo libre Roberto Marrero, jefe de despacho y mano derecha del líder opositor Juan Guaidó, que fue detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista que, según el Gobierno, "planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos", para los que habría contratado "mercenarios colombianos y centroamericanos".

A la salida del Helicoide, sede de del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde estaba preso, agradeció a su familia y a la gente que estuvo pendiente de su estado durante su reclusión.



"Mi familia estaba cerca de mi. Tengo que agradecerle mucho a nuestra gente que siempre estuvo pendiente y es una salida que no me la imaginaba así, me la imaginaba de otra manera", agregó Marrero ante los medios de comunicación.



Ante la división de la opinión pública respecto a la decisión de Maduro, el diputado señaló que "habrá quien diga, está aceptando una medida de alguien, (pero) cuando uno está preso, esta depositado como si fuera mercancía, el que me trajo (no me pidió permiso)".



Se mostró esperanzado y aseguró que "hay que hablar del futuro, de una Venezuela que esta aquí y reitero el agradecimiento a los medios de comunicación y a la gente que sigue luchando".



Preguntado sobre si ha habido negociación alguna, señaló que con él "no ha hablado nadie" y que no sabe "nada de negociación política".



Goteo de liberados



Además, salieron de la sede del Helicoide, al menos, otras tres personas, entre ellas la ciudadana española, Antonia Turbay, abogada y madre de dos hijos que fue arrestada el 27 de junio de 2019 por funcionarios del Sebin en su casa de Caracas, acusada de ayudar a fugarse a su vecino el excomisario de Policía Iván Simonovis.



Las excarcelaciones comenzaron horas después de que el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, hiciera público el decreto presidencial que ordena "indulto" para diputados opositores presos o exiliados, así como a otros cuya inmunidad les había sido allanada, y a periodistas y actores sociales detenidos o acusados de diversos delitos.



Entre los indultados, se encuentran los legisladores Freddy Guevara, Freddy Superlano y Miguel Pizarro, y el periodista Nicmer Evans, preso en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).



Según manifestó esta mañana Rodríguez, la orden se haría efectiva tras su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela, pero las excarcelaciones comenzaron antes de lo esperado.