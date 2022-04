Jineth Bedoya asume como embajadora ONU: "Que ninguna mujer que vivió lo que yo viví, quede atrás"

ONU Mujeres y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidos sobre Violencia Sexual reunieron a mujeres defensoras de los derechos humanos, en particular periodistas, en un evento inspirado en el caso de Jineth Bedoya y su lucha de más de veinte años por no callar ante la violencia sexual y la censura.

En el evento en Nueva York, Jineth Bedoya fue nombrada como embajadora global de la ONU para la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos.

Pamila Patten, representante especial de la ONU sobre Violencia Sexual, fue la encargada del nombramiento de Jineth, a quién reconoció como una activista sobreviviente, pionera, un agente de cambio y que demostró la capacidad de liderar e influir en otros para acabar con el flagelo de conflictos con violencia sexual".

A su turno, Jineth aseguró que su labor ahora es "que ninguna de las mujeres que ha afrontado lo que yo tuve que afrontar, quede atrás. Esa es mi responsabilidad como periodista y como sobreviviente".

La periodista estaba vestida de violeta, "vestida de dignidad". Dijo ella que "me quise vestir de dignidad para las miles y millones de mujeres que tienen que entender que quienes cometieron el error fueron los victimarios, no nosotras. No es hora de callar".

En su discurso, Bedoya también reconoció que asumía un compromiso de honor por aquellos que creyeron en su voz cuando denunció haber sido víctima de violación, secuestro y tortura en el ejercicio de su labor periodística en el año 2000, y por el que tantas veces fue revictimizada.

"Quiero que esa voz llegue a mis hermanas en Afganistán, que siguen bajo el régimen del Talibán; a mis hermanas de Siria, en campos de refugiados; a mis hermanas defensoras y periodistas en Ucrania, que en las últimas semanas han tenido que afrontar la violencia sexual; por ellas tenemos que seguir levantando la voz".

En el evento estuvo también la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez. Aplaudió la designación de Jineth y dijo que "sabemos que esas voces de las mujeres defensoras de derechos y de periodistas no se pueden apagar. La labor de Jineth ha sido una labor ejemplar en mantener esta voz en alto y sabes que su labor promoviendo esta causa en toda la comunidad internacional seguirá siendo un ejemplo que acompañaremos".

En Nueva York estuvieron presentes también expertos legales internacionales, así como representantes de los Estados miembros de la ONU para discutir los desafíos y oportunidades para mejorar la protección de las defensoras de los derechos humanos a nivel mundial, así como los aspectos legales y prácticos inmediatos, a mediano y largo plazo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en octubre del año pasado al Estado colombiano por diversas violaciones de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de Jineth Bedoya.