JK Rowling sufrió abuso doméstico, su exesposo la abofeteó y dice que no se arrepiente

La escritora de la saga ‘Harry Potter’, JK Rowling, no ha dejado de generar polémica esta semana tras manifestar lo que piensa de las personas transgénero, y ahora, reveló que fue víctima de abuso doméstico y asalto sexual como una táctica para justificar sus comentarios anteriores.

La exitosa escritora afirmó en un blog que su primero esposo la había maltratado físicamente, y que, además, fue ataca sexualmente en su juventud. "He sido centro de atención durante más de veinte años y nunca hablé públicamente del hecho de que soy una superviviente de abuso doméstico y el ataque sexual", escribió Rowling.

Lea aquí: A partir de células madre desarrollan modelo de embrión humano

"No es porque me de vergüenza de que me hayan pasado esas cosas, sino porque es traumático volver a ello y recordar", señaló.

Tras estas declaraciones, la expareja de la británica, Jorge Arantes, ofreció su versión al tabloide inglés The Sun y admitió que la bofeteó y que, además, no se arrepiente. “Es cierto que abofeteé a Joanne, pero no hubo abusos sostenidos. Además, no lo siento por abofetearla”.

Asimismo, Arantes aclaró que nunca golpeó a la escritora, solo la abofeteó: “Si ella dice eso -en referencia al abuso doméstico-, depende de ella porque no es cierto que la golpease”.

Rowling causó controversia con un Twitter sobre "la gente que menstrúa". "Estoy segura de que solía de haber una palabra para esa gente. Que alguien me ayude”, indicó en tono irónico.

Ante esto, los protagonistas de las famosas películas del niño mago, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Eddie Redmayne, reaccionaron y salieron en defensa de las personas trans.

Radcliffe dijo: “Las mujeres trans son mujeres. Cualquier declaración de lo contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero. Aunque J.K. Rowling es indudablemente responsable del curso que ha tomado mi vida, me siento obligado como ser humano a decir algo. Todos aquellos que sienten que esto ha echado a perder su gusto por los libros. Lo lamento profundamente”.

Le puede interesar: Jóvenes que hacían trampa en examen virtual fueron pillados al prenderse la cámara

Por su parte, Watson manifestó: "Las personas transgéneros son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser. Quiero que mis seguidores transgéneros sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo los vemos, respetamos y amamos por lo que son".

El protagonista de otra de las franquicias de Rowling, Eddie Redmayne de “Fantastic Beasts”, expresó que: “El respeto por las personas transgénero sigue siendo un imperativo cultural y, a lo largo de los años, he estado tratando de educarme constantemente. Es un proceso en marcha. No estoy de acuerdo con los comentarios de JK Rowling. Las mujeres transgéneros son mujeres, los hombres transgéneros son hombres y las identidades no binarias son válidas. Sé que mis queridos amigos transgénero están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas pacíficamente, y es hora de dejar que lo hagan".