Joe Biden celebró el intercambio de Álex Saab por prisioneros estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó a través de un comunicado su alivio por el intercambio de presos entre el empresario colombiano, Álex Saab, y varios presos tanto nacionales como venezolanos que permanecían en el país suramericano.

El presidente Biden confirmó que diez de los presos estadounidenses que estaban retenidos en Venezuela bajo el status de presos políticos, fueron liberados y están camino a su país de origen.

"Estas personas han perdido demasiado tiempo precioso con sus seres queridos y sus familias han sufrido todos los días en su ausencia. Estoy agradecido de que su terrible experiencia finalmente haya terminado y de que estas familias se recuperen una vez más" , menciona el comunicado.

Versiones iniciales indicaban que serían 12 el total los presos estadounidenses liberados, por lo que hace falta confirmación del derrotero de los dos restantes. En este mismo acuerdo, se sentenció la liberación de al menos 24 prisioneros venezolanos, algunos de ellos relacionados con la campaña de la principal opositora del presidente Nicolás Maduro, María Corina Machado.

Lo último: Álex Saab ya está en Venezuela

Biden mencionó además que la operación de intercambio era un paso hacia la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela justas en 2024.

"Continuaremos monitoreando esto de cerca y tomaremos las medidas apropiadas si es necesario. Apoyamos la democracia en Venezuela y las aspiraciones del pueblo venezolano", agregó.

No obstante, el jefe de la Casa Blanca lanzó una fuerte advertencia contra sus ciudadanos y les aconsejó no visitar Venezuela, "al dar la bienvenida a nuestros conciudadanos, también debo recordar a todos los estadounidenses la advertencia de larga data contra viajar a Venezuela. Los estadounidenses no deberían viajar allí."

Finalmente, recalcó que para Estados Unidos es una prioridad repatriar a los nacionales que han sido "retenidos injustamente", así como el regreso a su país de prófugos de la justicia.

Lea también: El juicio que enfrenta Álex Saab en Colombia por lavado de activos