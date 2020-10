Joe Biden, contrario a Donald Trump, da negativo en la prueba de COVID-19

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, anunció este viernes que dio negativo en la prueba de COVID-19, tres días después del debate con el presidente Donald Trump, su rival en las elecciones del 3 de noviembre, quien contrajo la enfermedad.

"Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID", anunció Biden, sobre el resultado para él y su esposa. "Espero que esto sirva como recordatorio: usen una máscara, mantengan la distancia social y lávense las manos", añadió.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.