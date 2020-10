Joe Biden, en contra de nuevo debate si Donald Trump sigue enfermo

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró que el debate programado para el 15 de octubre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debería celebrarse en caso de que el mandatario siga enfermo de covid-19. "Creo que si todavía tiene covid-19, no deberíamos tener un debate", dijo Biden en declaraciones a periodistas.

Las palabras de Biden llegan después de que Trump haya anticipado este martes en Twitter su participación en el cara a cara: "Estoy esperando el debate de la noche del jueves 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", escribió.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!