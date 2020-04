Joe Biden gana primarias demócratas de Alaska en medio de la pandemia de COVID-19

El candidato demócrata a las elecciones presidenciales estadounidenses Joe Biden fue declarado vencedor de las primarias de su partido en Alaska este sábado.

La votación se realizó por correo debido a la pandemia de coronavirus. Medios internacionales informaron que las boletas de votación fueron enviadas antes de que su contrincante Bernie Sanders abandonara la carrera por la investidura del Partido Demócrata.

Le puede interesar: Estados Unidos, a punto de ser el país con más muertos por coronavirus

Los demócratas de ese estado del norte del país informaron a través de sus cuentas de red social Twitter que el ex vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) ganó el escrutinio en Alaska con 55,3% de los sufragios y nueve de 15 delegados.

Biden extendió su liderazgo frente a Bernie Sanders quien por su lado, obtuvo 44,7% de los votos y ocho delegados.

Biden celebró su victoria en las primarias demócratas con un comunicado y algunas declaraciones por internet desde el subsuelo de su casa, en donde está confinado por el coronavirus.

Lea aquí: Es un enemigo silencioso que hace ver caer a los muertos: alcaldesa de Guayaquil sobre COVID-19

"¿Recuerdas la noche en que Obama obtuvo la investidura demócrata?", lanzó esta semana Dan Pfeiffer, exconsejero del presidente demócrata, a otro miembro de su equipo en su podcast "Pod Save America".

A través de su cuenta de Twitter, Biden también envió mensajes de esperanza sobre el coronavirus.

The American people are strong, tough, brave, and big-hearted. There's nothing we can't do if we do it together.