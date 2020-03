Joe Biden insulta a un trabajador de una fábrica en Michigan

El aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden le dijo este martes a un trabajador de una fábrica de Detroit que era "un mentiroso de mierda", en un acalorado intercambio sobre el control de armas mientras hacía campaña en las primarias de Michigan.

Las imágenes compartidas por periodistas, y amplificadas por el rival de Biden, Bernie Sanders, y por los partidarios del presidente republicano Donald Trump, mostraron al ex vicepresidente discutiendo con un trabajador en una planta en construcción de Fiat Chrysler.

En el video, se puede escuchar al hombre acusando a Biden de "tratar activamente de rebajar nuestro derecho a la Segunda Enmienda y quitarnos nuestras armas".

A lo cual Biden responde inmediatamente: "Eres un mentiroso de mierda (You're full of shit). Apoyo la Segunda Enmienda", y agrega que tiene su propia escopeta de calibre 12. "Sólo que no se te permite tener cualquier arma. No te voy a quitar el arma", añade Biden.

El trabajador afirma luego que Biden había dicho en un video que se volvió viral que iba a requisar las armas.

WATCH: "You're full of s---," Joe Biden tells an assembly plant worker in Detroit after the man confronted Biden about his views on gun rights, asserting that Biden was trying to take away guns.



"I support the Second Amendment," Biden told him, while naming off guns he owns. pic.twitter.com/Z1j2an9XCd