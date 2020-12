Joe Biden mantendrá postura beligerante hacia China

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, informó que, en el corto plazo tras asumir el cargo, mantendrá los agresivos aranceles comerciales a China que instauró el mandatario saliente Donald Trump en el marco de una guerra comercial.

"No voy a hacer ningún movimiento inmediato, y lo mismo se aplica a los aranceles", dijo Biden al diario The New York Times, en una entrevista publicada el miércoles.