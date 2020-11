Joe Biden pide a estadounidenses uso permanente del tapabocas "para unir al país"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, instó este lunes a los estadounidenses a usar tapabocas, reiterando que "no es un gesto político" sino la medida más importante para frenar la propagación del covid-19.

"Por favor, les imploro, usen una máscara... Háganlo por ustedes. Háganlo por su vecino. Una máscara no es un gesto político, pero es una buena manera de comenzar a unir al país", dijo desde su feudo en Wilmington, Delaware, tras realizar una sesión informativa virtual con su consejo asesor de covid-19.

También puede leer: Joe Biden crea grupo de expertos para el manejo del coronavirus

Horas antes el mandatario electo asignó a los científicos que encabezarán la lucha de su gobierno contra la pandemia de covid-19, dejando claro cuál será la prioridad cuando inicie su mandato el 20 de enero de 2021.

El comité asesor estará encabezado por el epidemiólogo y excomisionado de la agencia federal de medicamentos (FDA) David Kessler, el ex responsable de Salud Pública Vivek Murthy, y la profesora de salud pública de la Universidad de Yale Marcella Nunez-Smith, según un comunicado del equipo de transición de Biden.

Vea además: Pandemia amenaza la formación de millones de niños en Latinoamérica: Unicef

Hasta el momento el coronavirus deja más de 237.000 muertos en Estados Unidos y los casos crecen en forma exponencial en todo el país.

Según la Universidad Johns Hopkins, que contabiliza los casos, los nuevos contagios en Estados Unidos superan desde hace varios días los 100.000 cada 24 horas, y el número de infectados se acerca a los 10 millones, sin señales de desaceleración.

Mientras esta declaración se daba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó tener alguna diferencia con Joe Biden, ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero reiteró que esperará a que las autoridades de aquel país den la victoria definitiva al demócrata para felicitarlo.

De interés: Bolsas europeas suben más de 5 % tras anuncio de vacuna "eficaz en 90%" contra la covid-19

"No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata (...). No tenemos nada en contra del posible presidente electo y no tenemos nada en contra con ningún partido. Nosotros somos del partido de México", expresó el mandatario durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.