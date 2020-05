El virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, el ex vicepresidente Joe Biden, aseguró este viernes que las acusaciones de abuso sexual en su contra por parte de una empleada en la década de los 90, "no son verdad" a la par que criticó las "inconsistencias" y "repetidos cambios" en su historia.

"Quiero encarar las acusaciones de una antigua empleada de que tuve una conducta inapropiada hace 27 años. No son verdad. Esto nunca ocurrió", dijo Biden, de 77 años, en un comunicado en el que comenta por primera vez la cuestión tras la creciente presión pública.

"Los medios de comunicación responsables deberían examinar y evaluar el historial completo y creciente de inconsistencias en su historia, que ha cambiado de manera repetida", agregó.

Lea también: Trump reanudará sus viajes dentro de EE.UU. la semana próxima

We have lived long enough with a President who doesn’t think he is accountable to anyone, and takes responsibility for nothing. That’s not me. As a Presidential candidate, I’m accountable to the American people. https://t.co/Wm1666LF8A