Joe Biden revive su decaída campaña con un triunfo en Carolina del Sur

En tercer lugar quedó el multimillonario Tom Steyer, que anunció su retirada de la carrera demócrata poco después de conocerse los resultados por no haber logrado hasta ahora ningún delegado.



Biden confía en perfilarse a partir de este triunfo como la gran alternativa moderada a Sanders, cuya racha de victorias en los primeros estados en votar quedó interrumpida en Carolina del Sur pero promete continuar con el "Súper Martes" este 3 de marzo, cuando hay 15 territorios llamados a las urnas (14 Estados y la Samoa americana).

Biden contra Sanders

"Si los demócratas quieren un candidato que sea un demócrata, un demócrata de toda la vida, un demócrata orgulloso, un demócrata de los de Obama y Biden, únanse a nosotros", clamó el ex vicepresidente en el mitin.



Biden arremetía así, sin mencionarlo, contra Sanders, que aunque compite en las primarias demócratas no está adscrito al partido en el Senado, donde representa al estado de Vermont como independiente.



El ex vicepresidente pidió rechazar los discursos de la "ira" y opinó que "la mayoría de los estadounidenses no quieren la promesa de la revolución" de Sanders porque "quieren más que promesas, quieren resultados".



Sanders, por su parte, felicitó a Biden desde un mitin en Virginia, otro de los estados en votar el "Súper Martes", y dijo a sus votantes que es imposible "ganar todos los estados" y que esta "no será la única derrota".



Se espera que el resultado en Carolina del Sur coloque a Biden muy cerca de Sanders en el recuento de delegados obtenido hasta ahora en las primarias demócratas, por delante de Pete Buttigieg, que ganó los "caucus" de Iowa; y del resto de rivales.



Pero está por ver si Biden logra despuntar lo suficiente como para hacerle sombra de verdad a Sanders en el "Súper Martes", donde podría perder votos frente a una nutrida bancada de precandidatos moderados.



Otra prueba importante será el desempeño de Biden frente al del magnate Michael Bloomberg, que no competía en las cuatro primeras contiendas y lo ha apostado todo al martes, donde se estrenará en las papeletas, y a las siguientes primarias.

El legado de Obama

Biden, de 77 años, había concentrado muchos esfuerzos en Carolina del Sur, adonde se desplazó incluso antes de que se cerraran las urnas en Nuevo Hampshire y justo después de los "caucus" de Nevada la semana pasada, en los que quedó en segundo lugar.



En el primer estado del sur en votar, Biden se llevó este sábado el 60 % de los votos de los demócratas afroamericanos, muy por delante de Sanders, que solo logró el 17 % de los apoyos de ese sector, según las encuestas a pie de urna.



El papel de Biden como fiel "número dos" de Obama durante ocho años le ha resultado clave para convencer a muchos afroamericanos de ese estado que respaldó abrumadoramente al ahora expresidente en 2008.



"Vamos a seguir avanzando sobre la base del legado del presidente más exitoso de nuestros tiempos, Barack Obama", prometió Biden en su discurso de victoria.

Aunque las encuestas siempre habían favorecido a Biden en Carolina del Sur, un factor de última hora fue clave para garantizarle un margen tan amplio de victoria.



El congresista James Clyburn, el afroamericano de mayor rango en el Congreso de Estados Unidos y el demócrata más influyente de Carolina del Sur, anunció el miércoles que respaldaba la candidatura de Biden.

Le puede interesar: Autoridades de salud en México confirman un cuarto caso de coronavirus

Y casi el 50 % de todos los votantes del estado dijeron que ese anuncio de Clyburn fue un factor esencial en su decisión de por quién votar, según los sondeos a pie de urna.



Impulsado por ese congresista y por las relaciones que ha cultivado durante décadas en Carolina del Sur, Biden se anotaba así la primera victoria de su vida en un estado como aspirante presidencial, algo que no llegó a lograr durante sus dos campañas anteriores a la Casa Blanca, en 1988 y 2008.