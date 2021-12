Joe Biden se estrenó en show de Jimmy Fallon como presidente

El presidente estadounidense Joe Biden aprovechó su primera aparición en un exitoso programa de late-night televisivo desde su llegada al cargo para promover su plan de infraestructuras y restar importancia a sus bajas tasas de aprobación.

La aparición de Biden en el programa de NBC del presentador Jimmy Fallon es la primera en este tipo de programa de un presidente desde Barack Obama y llega en pleno esfuerzo de la Casa Blanca para resaltar el plan aprobado recientemente para renovar las infraestructuras.

A pesar de esta aprobación, las tasas de popularidad del presidente se han hundido hasta alrededor del 40 %, debido en parte al golpe provocado por la inflación.

Preguntado por el presentador Jimmy Fallon si presta atención a estas encuestas, Biden replicó: "Bueno, ya no". "Bromeo. Le prestaba atención cuando estaba en la cota del 60, pero ahora que estoy en los 40, ya no le presto atención", dijo despertando las carcajadas del público.

