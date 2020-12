Joe Biden y Kamala Harris, Persona del Año de la revista Time

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, fueron elegidos como la Persona del Año por la revista Time, destacando que esta distinción "no es sólo por el año que fue, sino por lo que está por venir" y que ambos representan "algo histórico".



Así lo destacó el editor jefe de Time, Edward Felsenthal, para justificar las razones de esta elección en la que por primera vez la revista, que ya ha designado a varios presidentes del país como personas del año, decide incluir a la pareja política del presidente.

"Los próximos cuatro años van a ser una gran prueba para ellos y para todos nosotros, para ver hasta dónde pueden conseguir la unidad que han prometido", agregó Felsenthal.



Felsenthal hacía referencia al discurso de la victoria pronunciado por ambos políticos el pasado 7 de noviembre y en el que Biden se presentó como un líder conciliador que busca poner fin a la polarización política en el país y en el que quien fuera vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017 aseguró: "Este es el momento de sanar en Estados Unidos".

