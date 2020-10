Jonathan Galindo: de qué se trata el reto viral que causó la muerte de un niño

Sí existe el personaje

Por otro lado, se conoció la existencia de un hombre llamado Dusty Scan o más conocido en redes como Sammuel Catnipnik, un creador de contenidos para adultos y amante de la comunidad Furry (combinación de animales con humanos). Este hombre, quien también es experto en disfraces, se hizo viral por su habilidad para el maquillaje prostético (técnicas de esculpido y moldeado en la que combina la apariencia humana y animal).

Hace más de ocho años apareció en redes con una escultura en su rostro, similar a la del personaje de Disney, Goofy. Esta imagen generó tal impacto que se viralizó y el hombre comenzó a ser conocido también como el 'Goofy humano'.

Sin embargo, posteriormente esta imagen fue replicada y comenzó a aparecer en páginas y redes, en diferentes situaciones que no ha recreado su autor, por lo que el propio Dusty Scan o Sammuel Catnipnik tuvo que hacer una advertencia sobre el uso inescrupuloso y malintencionado que algunos “imitadores” estaban dando a la máscara que habría creado años atrás.

“Eran para mi propia y extraña diversión, no para un buscador de emociones que busca asustar e intimidar a la gente”, escribió el hombre en sus redes, al advertir que no es él quien está detrás de las terroríficas historias o retos y que sus máscaras no fueron creadas para dichos fines.