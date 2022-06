Joven atropelló a una persona y condujo con el cuerpo desmembrado hasta su casa

Como si se tratara de una película de terror, un joven en Puerto Rico llamado Julio Jiménez Rosario, de 27 años, mató a un adulto mayor, identificado como Pedro Vázquez Rubert, de 62 años, en medio de la carretera y condujo hasta su casa con la mitad del cuerpo desmembrado dentro del vehículo.

El lamentable hecho sucedió en el municipio de Río Grande, Puerto Rico, a las 2:30 de la madrugada, cuando Rosario conducía su automóvil Kia color azul modelo 2001 ebrio por la carretera.

El accidente fue tan fuerte, que el señor, vecino del barrio Galateo, quedó desmembrado a la mitad, pues sus piernas salieron despedidas debajo del automóvil, mientras que el torso quedó en el parabrisas del carro.

Según la entrevista de Elvin Zeno, jefe de tránsito del Negociado de la Policía de Puerto Rico, al medio radial WKAQ 580 a.m. “está el torso completo excepto las piernas, que quedaron en el lugar del accidente”.

Además, el agente de policía explicó que el camino hasta su casa ubicada en las parcelas Kuait, toma alrededor de 10 minutos, y enfatizó, “tenía que haber visto el cuerpo, que estaba prácticamente en el asiento del pasajero”.

Según declaraciones entregadas por la madre de Julio a Univisión, al llegar le contó inmediatamente lo sucedido, “él llegó y me dijo: ‘Mami, maté a alguien’, ‘Mami, maté a alguien’. Yo no le creía hasta que salí y vi el cuerpo ahí. Me decía: ‘Mami, soy un asesino. Llama a la policía, me voy a entregar’”.

Cuando le realizaron la prueba de alcoholemia, encontraron 0,19% de alcohol en la sangre de Rosario, más de lo legal permitido en Puerto Rico, que es 0,08%.

Su madre dijo al medio de comunicación mencionado anteriormente, que está pasando uno de los momentos más difíciles, pues está sufriendo mucho, “Cometió un error, pues Que pague, que pague porque nadie lo mando a estar ebrio”.