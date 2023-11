Joven colombiano perdió una pierna al intentar abordar un tren en México

En las últimas horas se conoció la trágica historia de Lebardo Rivas Sánchez, de 21 años de edad, un colombiano que perdió una de sus piernas al intentar tomar un tren en México que lo llevaría a EE. UU. para buscar el sueño americano.

El joven oriundo de Bucaramanga (Santander), le pide de manera desesperada al consulado colombiano en Ciudad de México, una ayuda para regresar a Colombia.

Rivas Sánchez dio a conocer lo sucedido a través de un video que publicó en sus redes sociales, en la grabación narró que decidió viajar al país norteamericano para darle un mejor futuro a su hija y a su familia.

"Lamentablemente me ocurrió un accidente donde perdí mi pierna izquierda. Quise montarme en el tren y él arrancó muy duro, entonces me tiró hacia donde estaba la rueda y me destrozó la pierna", indicó el colombiano.

El joven bumangués, que aseguró estar internado en el Hospital de Torreón (norte de México), explicó que en este momento solo cuenta con la compañía de un amigo que no lo ha desamparado desde que perdió una pierna.

"La verdad, yo tengo mi familia en Colombia, quiero volver a ver a mi hija (...) Las personas de buen corazón que me ayuden con una prótesis o una muleta para llegar a mi casa", aseguró.

Por su parte, los familiares de Rivas Sánchez aseguraron que el pasado 20 de septiembre el joven partió hacía EE. UU. en busca de mejores oportunidades laborales y calidad de vida.

“Él se fue con solo 300.000 pesos. Cogió por la selva de Panamá, por la trocha, andando a pie y pasando necesidades. Su único pensamiento era conseguir mejores oportunidades para brindarle a su hija de un año y medio”, manifestó la suegra del joven Nubia Rosa Ropero, al medio Q´hubo Bucaramanga.

Finalmente, la mujer le pidió ayuda a las autoridades migratorias de Colombia y México para que el joven pueda regresar a su ciudad natal.

“Somos personas de escasos recursos, no tenemos forma de viajar hasta allá, por lo que estamos reuniendo algo de dinero para enviarle y pidiéndoles ayuda de las autoridades migratorias”, concluyó.