Fumar vapeador es una moda que cada vez ha tomado más fuerza, pues las personas han dejado de lado el cigarrillo común en un intento por cambiar sus hábitos y ayudar a sus pulmones, dado que este innovador dispositivo se ha catalogado como una solución para prevenir algunas enfermedades derivadas del tabaco.

Sin embargo, en los últimos años, se han publicado algunos estudios que demuestran que el humo de los vapeadores también pueden traer consecuencias negativas a la salud.

Asimismo, por medio de redes sociales se han compartido algunas experiencias negativas que las personas han tenido con los cigarrillos electrónicos; una de las más conocidas se hizo viral en los últimos días, ya que una joven llamada Nicole explicó, desde el hospital, el grave daño que le hizo fumar 'vape' durante varios meses.

La joven escribió: “hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel) Este enfisema solo es causado por dos cosas, el ‘vape’ o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”.

Nicole reveló que logró llegar justo a tiempo al hospital para que le hicieran los exámenes pertinentes, puesto que, si el aire logra expandirse por el cuerpo puede obstruir el cerebro o el corazón y causarle una muerte repentina, según explicó.

De la misma manera, la joven les dejó un mensaje a todas las personas que en este momento se encuentran fumando cigarrillo electrónico, “son de esas cosas que dices weeey no me va a pasar a mí, weeey yo no fumo tanto, YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!! Hasta el cigarro es mucho mejor, pero neta estas madres ni sabemos de qué están hecha”, comentó.

El post se hizo viral en redes sociales en cuestión de días y muchas personas aprovecharon para comentar casos similares que le habían sucedido por una situación similar.