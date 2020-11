Hace unos días una joven argentina fue noticia en su país gracias a un video que se viralizó en redes en el que se le ve golpeando a un hombre que al parecer le había robado su celular unos minutos antes.

La mujer identificada como Brisa, de 20 años de edad y con una estatura de 1.50 cm, puso a prueba sus conocimientos en artes marciales, en específico de Jiu-jitsu, para reducir al delincuente y así recuperar su aparato electrónico.

Durante una entrevista en el programa de televisión ‘Nosotros a la mañana’, la mujer residente de Mar de Plata, reveló detalles del suceso. “Yo salí del trabajo a las 7 de la tarde y me estaba dirigiendo hasta la parada del transporte público. Mientras caminaba iba revisando mi teléfono celular. En cuestión de segundos, un chico se me acerca y me arrebata el celular y sale corriendo. En medio de mi desesperación comencé a gritar y me fui detrás de él”.

“El chico era más alto que yo y por supuesto más rápido. Pero, unas personas que se dieron cuenta de lo que ocurría lo detuvieron”, explicó la argentina. Es en ese momento en que la furiosa joven se abalanza contra el sujeto y le propina varios golpes al mejor estilo de la MMA hasta el punto de causarle heridas en la cabeza.