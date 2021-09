La Policía aseguró que, aunque algunos ciudadanos le suplicaron que no se lanzara, ella lo hizo porque necesitaba huir de unos captores.

Al lugar llegaron los paramédicos, y cuando trataban de estabilizarla, les habría murmurado que la habían secuestrado. "Me secuestraron y me tomaron como rehén, vinieron de Irán. Querían prostituirme. Me torturaron. Me obligaron a tener sexo y lo filmaron, y luego me amenazaron a mí ya mi familia. Sería mejor si me muriera".

Hasta el momento se desconoce si las autoridades capturaron a los supuestos raptores. Por su parte, la mujer fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir tratamiento.