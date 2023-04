Juan Guaidó llegó a Colombia para la Cumbre Internacional sobre Venezuela

"Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro para este martes 25 de abril", así comienza la carta publicada por Juan Guaidó en su cuenta de Twitter.

En su comunidad también afirmó que en los últimos días han aumentado las amenazas en su contra y que además el gobierno venezolano ordenó su encarcelamiento.

"Su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro. A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo", dijo el opositor.

Hasta el momento se espera que al menos 20 cancilleres asistan a la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, el cual convoco Petro, en este también se propone idear estrategias para el levantamiento progresivo de sanciones contra el país vecino, algo que al parecer Guaidó no está de acuerdo