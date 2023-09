Jugador de póker fingió tener cáncer para conseguir dinero e inscribirse en torneo

En las últimas horas se conoció del particular caso en el que un jugador de póker se hizo pasar por un paciente de cáncer de colon en etapa 4 para recaudar dinero en la plataforma de donaciones de dinero GoFundMe y así poder inscribirse en un torneo en Las Vegas (EE.UU.).

El hombre, que fue identificado como Rob Mercer de Vallejo, le explicó a Las Vegas Review-Journal que mintió sobre su estado de salud para recaudar el dinero y así poder inscribirse en el torneo.

“Mentí acerca de tener cáncer de colon. No tengo cáncer de colon. Utilicé eso para cubrir mi situación. Lo que hice estuvo mal. No debería haberle dicho a la gente que tengo cáncer de colon. Lo hice simplemente como algo espontáneo cuando alguien me preguntó qué tipo de cáncer tenía”, indicó el hombre al medio de comunicación local.

Lo paradójico de la situación, es que su mentira le permitió recaudar entre 30.000 y 50.000 dólares, dinero que no solo usó para inscribirse en un torneo, sino para alojarse en una lujosa suite de hotel.

Entre las personas que creyeron en su farsa se encuentra el jugador profesional de póker, Cody Daniels, que sí padece actualmente de una enfermedad crónica y que decidió donarle 2.500 dólares.

"Realmente creo que no hay nadie más molesto que yo por esto, recibí un mensaje de texto de este tipo y me dijo: Mira, lo siento. Lo hice. Lo reconozco y creo que tengo cáncer de mama no diagnosticado en lugar de cáncer de colon, razón por la que me manifestó que no devolvería el dinero. La única palabra que me viene a la mente es simplemente tristeza", aseguró Daniels al medio National Broadcasting Company (NBC).

Ante el lamentable hecho, que causó gran indignación entre las persona que le creyeron al hombre, GoFundMe se pronunció sobre el caso e informó que tiene tolerancia cero con el uso indebido de la plataforma e informó que tomará medidas contra quienes explotan la generosidad de nuestra comunidad.

“Hemos eliminado esta recaudación de fondos por violar nuestros términos de servicio, todos los donantes han recibido un reembolso completo y a Rob Mercer se le ha prohibido usar la plataforma para futuras recaudaciones de fondos. Además, GoFundMe coopera con las investigaciones policiales de aquellos acusados formalmente de irregularidades”, manifestó la plataforma a través de un comunicado.

Por su parte, Rob Mercer de Vallejo aseguró que su salud se ha deteriorado y pasa cerca de 18 horas en cama por el cáncer de mama no diagnosticado que, según él, le daba vergüenza dar a conocer.

“Al final del día le mentí a mucha gente porque tenía miedo de decir la verdad, y supongo que tendré que pagar por eso”, concluyó el jugador de póker.