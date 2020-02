Juicio de extradición a EE.UU. de Julian Assange fue pospuesto hasta mayo

La jueza Vanessa Baraitser, de la corte londinense de Woolwich, pospuso hasta el próximo mayo el juicio de extradición al fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange, reclamado por Estados Unidos por presuntos delitos de espionaje y fraude informático castigados con hasta 175 años de cárcel.



En la última audiencia de este primer tramo del proceso, que empezó el pasado lunes, la magistrada denegó también una solicitud de los abogados del informático para que, en la segunda fase, este se pueda sentar a su lado y no, como hasta ahora, detrás de un cristal de seguridad.



Baraitser sostuvo que "no hay ningún aspecto" de su caso que justifique cambiar la ubicación del defendido, a pesar de que el equipo legal mantiene que su cliente, cuya salud se ha deteriorado y está bajo medicación, no puede seguir bien el procedimiento.

Lea aquí: ONU ve indicios de que narcotráfico se infiltró en Fuerzas Armadas de VenezuelaTras escuchar los últimos alegatos del abogado defensor, Mark Summers, y el fiscal, James Lewis -en representación de la Justicia estadounidense-, la jueza pospuso el juicio hasta el 18 de mayo, si bien antes habrá dos audiencias preliminares, el 25 de marzo y el 7 de abril.



Assange es requerido por Estados Unidos por la difusión en WikiLeaks en 2010-2011, en colaboración con medios internacionales, de documentos secretos que revelaron crímenes de guerra en Afganistán e Irak, el maltrato de presos en el centro de detención extrajudicial de Guantánamo y abusos de derechos humanos en todo el mundo.