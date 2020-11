Kanye West, fiel a su estilo, votó por él mismo para las elecciones en Estados Unidos

En el marco del desarrollo de la jornada electoral para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos, el esposo de Kim Kardashian, Kanye West, reveló que realizó un voto poco común en medio de la contienda el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

El controvertido rapero ha publicado un tweet en donde afirma que es la primera vez que decide participar en las elecciones presidenciales y por ello, decidió votar por él mismo.

“Dios es bueno. Hoy estoy votando por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío… yo".

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊