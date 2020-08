Kellyanne Conway, cercana asesora de Trump, dejará la Casa Blanca

Kellyanne Conway, una cercana asesora del presidente estadounidense Donald Trump, muy conocida por sus enfrentamientos con la prensa, anunció que abandonará la Casa Blanca para centrarse en su familia.

Conway, de 53 años, es una de las pocas supervivientes del inicio del gobierno de Trump -que se ha caracterizado por una alta rotación- y dirigió la campaña electoral de 2016 que catapultó a la estrella de los shows televisivos al Despacho Oval.

Pero los últimos cuatro años de lealtad a Trump pasaron factura a esta combativa asesora que fue quien acuñó el término "hechos alternativos".

Su matrimonio con George Conway, prominente abogado de Washington y uno de los más prolíficos críticos de Trump en Twitter, ha generado fascinación.

George Conway ha puesto en duda en repetidas ocasiones la aptitud mental del presidente para el cargo y en una de sus réplicas Trump lo calificó de "marido del infierno".

Además, la hija de 15 años de ambos, Claudia, escribió en Twitter que estaba "devastada" porque su madre iba a participar en la Convención Republicana y se comprometió a buscar la emancipación legal "debido a años de trauma y abuso infantil".

my mother’s job ruined my life to begin with. heartbreaking that she continues to go down that path after years of watching her children suffer. selfish. it’s all about money and fame, ladies and gentlemen.